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Босенко Митрофан Алексеевич

Место рождения

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine

Дата рождения

23.11.1891

Дата смерти

Около 1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1891

Отец: не указан

Мать: не указана

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
15.11.1920

Сын: Босенко Михаил Митрофанович

Мать ребёнка: Босенко Ульяна Ивановна

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
27.05.1927

Дочь: Евдакия Митрофановна

Мать ребёнка: Босенко Ульяна Ивановна

х. Рудев, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Смерть
Около 1945
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