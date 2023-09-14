Босенко (Литвинцева) Ульяна Ивановна
Место рождениях. Зенов, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Дата рождения06.08.1900
Дата смертиПосле 1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1900
х. Зенов, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
15.11.1920
Сын: Босенко Михаил Митрофанович
Отец ребёнка: Босенко Митрофан Алексеевич
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
27.05.1927
Дочь: Евдакия Митрофановна
Отец ребёнка: Босенко Митрофан Алексеевич
х. Рудев, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Смерть
После 1980