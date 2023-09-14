Босенко (Литвинцева) Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Босенко (Литвинцева) Ульяна Ивановна

Место рождения

х. Зенов, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine

Дата рождения

06.08.1900

Дата смерти

После 1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1900

Отец: не указан

Мать: не указана

х. Зенов, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
15.11.1920

Сын: Босенко Михаил Митрофанович

Отец ребёнка: Босенко Митрофан Алексеевич

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Рождение ребёнка
27.05.1927

Дочь: Евдакия Митрофановна

Отец ребёнка: Босенко Митрофан Алексеевич

х. Рудев, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Смерть
После 1980
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