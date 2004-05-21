Polozhii (Положий) Виктор Иванович
Место рожденияСтарозинов
Дата рождения11.08.1949
Дата смерти21.05.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1949
Отец: Положий Иван Николаевич
Мать: Евдакия Митрофановна
Старозинов
Рождение ребёнка
11.07.1968
Сын: Положій (положий) Евгений Викторович
Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна
терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Григорьевна
Работа или профессия
Неизвестно
writer
Смерть
21.05.2004
киев, місто Київ, місто Київ, Ukraine