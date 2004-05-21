Polozhii (Положий) Виктор Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPolozhii (Положий) Виктор Иванович

Polozhii (Положий) Виктор Иванович

Место рождения

Старозинов

Дата рождения

11.08.1949

Дата смерти

21.05.2004

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.08.1949

Отец: Положий Иван Николаевич

Мать: Евдакия Митрофановна

Старозинов
Рождение ребёнка
11.07.1968

Сын: Положій (положий) Евгений Викторович

Мать ребёнка: Татьяна Григорьевна

терны, Недригайловский район, Сумская область, Ukraine
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
writer
Смерть
21.05.2004
киев, місто Київ, місто Київ, Ukraine
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close