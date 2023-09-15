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Андреянов Василий Иванович

Место рождения

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Андреянов Иван Павлович

Мать: Агафья Ермиловна

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Андреянов Матвей Васильевич

Мать ребёнка: Анисия Николаевна

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Андреянова Анисия Васильевна

Мать ребёнка: Анисия Николаевна

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Андреянова Авдотья Васильевна

Мать ребёнка: Анисия Николаевна

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анисия Николаевна

Смерть
Неизвестно
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