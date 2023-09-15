Андреянов Василий Иванович
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Отец: Андреянов Иван Павлович
Мать: Агафья Ермиловна
Рождение ребёнка
1845
Сын: Андреянов Матвей Васильевич
Мать ребёнка: Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Андреянова Анисия Васильевна
Мать ребёнка: Анисия Николаевна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Андреянова Авдотья Васильевна
Мать ребёнка: Анисия Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анисия Николаевна
Смерть
Неизвестно