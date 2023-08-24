Анисия Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анисия Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1845

Сын: Андреянов Матвей Васильевич

Отец ребёнка: Андреянов Василий Иванович

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Андреянова Анисия Васильевна

Отец ребёнка: Андреянов Василий Иванович

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Андреянова Авдотья Васильевна

Отец ребёнка: Андреянов Василий Иванович

Старое Томышево, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андреянов Василий Иванович

Смерть
Неизвестно
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