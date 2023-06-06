Воронинский Александр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смерти16.10.1887 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1856 ст.
Сын: Воронинский Леонтий Александрович
Мать ребёнка: Воронинская Васса Петровна
Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.10.1887 ст.
село Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии