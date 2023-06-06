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Воронинский Александр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

16.10.1887 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1856 ст.

Сын: Воронинский Леонтий Александрович

Мать ребёнка: Воронинская Васса Петровна

Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронинская Васса Петровна

Смерть
16.10.1887 ст.
село Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии