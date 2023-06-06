Воронинская (Скударнова) Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронинская (Скударнова) Васса Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

29.10.1887 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1817 г.р.

Дети

Добавил:

ЕС
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Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.06.1856 ст.

Сын: Воронинский Леонтий Александрович

Отец ребёнка: Воронинский Александр Федорович

Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронинский Александр Федорович

Смерть
29.10.1887 ст.
село Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузенцкого уезда Томской губернии