Воронинская (Скударнова) Васса Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смерти29.10.1887 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.06.1856 ст.
Сын: Воронинский Леонтий Александрович
Отец ребёнка: Воронинский Александр Федорович
Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.10.1887 ст.
село Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузенцкого уезда Томской губернии