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Воронинский Леонтий Александрович

Место рождения

Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии

Дата рождения

16.06.1856 ст.

Дата смерти

18.12.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.06.1856 ст.

Отец: Воронинский Александр Федорович

Мать: Воронинская Васса Петровна

Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Бракосочетание
23.01.1876 ст.

Жена: Воронинская Мария Андриановна

село Салаирский Рудник, Салаирской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
02.12.1876 ст.

Сын: Воронинский Александр Леонтьевич

Мать ребёнка: Воронинская Мария Андриановна

село Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Смерть
18.12.1903 ст.
село Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
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