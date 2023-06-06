Воронинский Леонтий Александрович
Место рожденияСалаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Дата рождения16.06.1856 ст.
Дата смерти18.12.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.06.1856 ст.
Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Бракосочетание
23.01.1876 ст.
село Салаирский Рудник, Салаирской волости Барнаульского уезда Томской губернии
Рождение ребёнка
02.12.1876 ст.
Сын: Воронинский Александр Леонтьевич
Мать ребёнка: Воронинская Мария Андриановна
село Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии
Смерть
18.12.1903 ст.
село Салаирский Рудник, Салаирской волости Кузнецкого уезда Томской губернии