Ничипорук (Никифорук) Антон (Антоний) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ничипорук (Никифорук) Антон (Антоний) Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.07.1885

Дата смерти

07.03.1954

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1885

Отец: Никифорук Иван Парфенович

Мать: Никифорук Варвара Филиповна

Рождение ребёнка
20.09.1927

Сын: Ничипорук Александр Антонович

Мать ребёнка: Ничипорук Антонина Георгиевна

Рождение ребёнка
24.07.1929

Дочь: Богакина Наталья Антоновна

Мать ребёнка: Ничипорук Антонина Георгиевна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ничипорук Антонина Георгиевна

Смерть
07.03.1954
Москва, город федерального значения Москва
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