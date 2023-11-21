Ничипорук (Никифорук) Антон (Антоний) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.07.1885
Дата смерти07.03.1954
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1885
Рождение ребёнка
20.09.1927
Сын: Ничипорук Александр Антонович
Мать ребёнка: Ничипорук Антонина Георгиевна
Рождение ребёнка
24.07.1929
Дочь: Богакина Наталья Антоновна
Мать ребёнка: Ничипорук Антонина Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.03.1954