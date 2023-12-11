Никифорук (Вязовская) Варвара Филиповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1848
Дата смерти19.02.1920
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1877
Сын: Ничипорук Климент Иванович
Отец ребёнка: Никифорук Иван Парфенович
Рождение ребёнка
10.07.1885
Сын: Ничипорук Антон (Антоний) Иванович
Отец ребёнка: Никифорук Иван Парфенович
Смерть
19.02.1920
Москва, город федерального значения Москва