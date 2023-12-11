Никифорук (Вязовская) Варвара Филиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорук (Вязовская) Варвара Филиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1848

Дата смерти

19.02.1920

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1877

Сын: Ничипорук Климент Иванович

Отец ребёнка: Никифорук Иван Парфенович

Рождение ребёнка
10.07.1885

Сын: Ничипорук Антон (Антоний) Иванович

Отец ребёнка: Никифорук Иван Парфенович

Смерть
19.02.1920
Москва, город федерального значения Москва
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