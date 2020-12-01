Димитриев Сергей Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 01.04.1955
Дата смертиОколо ?.12.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.04.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.02.1983
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.03.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Около ?.12.2020