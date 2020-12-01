Димитриев Сергей Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Димитриев Сергей Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 01.04.1955

Дата смерти

Около ?.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 01.04.1955

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.02.1983

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.03.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Омск, город Омск, Омская область
Смерть
Около ?.12.2020
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