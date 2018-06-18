Пронина (Моисеева) Нина Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1947
Дата смерти18.06.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1947
Отец: не указан
Мать: Анна
Рождение ребёнка
20.03.1968
Дочь: Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна
Отец ребёнка: Пронин Пётр .....
Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
18.06.2018
Вечкилей, Никольский муниципальный район, Пензенская область