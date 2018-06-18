Пронина (Моисеева) Нина Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пронина (Моисеева) Нина Кузьминична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1947

Дата смерти

18.06.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

Добавил:

ТВ
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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1947

Отец: не указан

Мать: Анна

Рождение ребёнка
20.03.1968

Дочь: Ерёмина (Пронина) Валентина Петровна

Отец ребёнка: Пронин Пётр .....

Никольск, Никольский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
18.06.2018
Вечкилей, Никольский муниципальный район, Пензенская область

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