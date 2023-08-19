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Черкас Екатерина Саввична

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

Около 1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
07.01.1865

Муж: Черкас Власий Яковлевич

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1865г.,лист-70,зап.-2
Рождение ребёнка
20.11.1865

Дочь: Матрена Власовна

Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1865г.,лист-69,зап.-34
Рождение ребёнка
08.02.1867

Дочь: София Власовна

Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1867г.,лист-107,зап.-6
Рождение ребёнка
07.12.1868

Сын: Черкас Константин Власович

Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1868г.,лист-155,зап.-53
Рождение ребёнка
22.04.1870

Сын: Черкас Тимофей Власович

Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-208,зап.-21
Рождение ребёнка
17.03.1872

Сын: Черкас Георгий Власович

Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич

ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1872г.,лист-268,зап.-8
Рождение ребёнка
21.07.1875

Сын: Черкас Николай Власович

Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич

ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1875г.,лист-110,зап.-29
Рождение ребёнка
02.02.1876

Сын: Черкас Трифон Власович

Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-89,зап.-4
Рождение ребёнка
17.05.1880

Сын: Черкас Илья Власович

Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич

ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-194,зап.-18
Рождение ребёнка
23.12.1882

Дочь: Анастасия Власовна

Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич

ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1882г.,лист-71,зап.-36
Рождение ребёнка
13.12.1885

Сын: Черкас Яков Власович

Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич

ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1885г.,лист-196,зап.-44
Рождение ребёнка
29.01.1888

Сын: Черкас Иван Власович

Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич

ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1888г.,лист-90,зап.-5
Смерть
Неизвестно