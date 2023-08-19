Черкас Екатерина Саввична
Место рождения
Дата рожденияОколо 1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1846
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1865
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1865г.,лист-70,зап.-2
Рождение ребёнка
20.11.1865
Дочь: Матрена Власовна
Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1865г.,лист-69,зап.-34
Рождение ребёнка
08.02.1867
Дочь: София Власовна
Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1867г.,лист-107,зап.-6
Рождение ребёнка
07.12.1868
Сын: Черкас Константин Власович
Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1868г.,лист-155,зап.-53
Рождение ребёнка
22.04.1870
Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1870г.,лист-208,зап.-21
Рождение ребёнка
17.03.1872
Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич
ГАДО , Ф - 426-1-1, Николаевская церковь м/к-1872г.,лист-268,зап.-8
Рождение ребёнка
21.07.1875
Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич
ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1875г.,лист-110,зап.-29
Рождение ребёнка
02.02.1876
Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1878г.,лист-89,зап.-4
Рождение ребёнка
17.05.1880
Сын: Черкас Илья Власович
Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич
ГАДО , Ф - 426-1-3, Николаевская церковь м/к-1880г.,лист-194,зап.-18
Рождение ребёнка
23.12.1882
Дочь: Анастасия Власовна
Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1882г.,лист-71,зап.-36
Рождение ребёнка
13.12.1885
Сын: Черкас Яков Власович
Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич
ГАДО , Ф - 426-1-4, Николаевская церковь м/к-1885г.,лист-196,зап.-44
Рождение ребёнка
29.01.1888
Сын: Черкас Иван Власович
Отец ребёнка: Черкас Власий Яковлевич
ГАДО , Ф - 426-1-5, Николаевская церковь м/к-1888г.,лист-90,зап.-5
Смерть
Неизвестно