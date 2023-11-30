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Черкас Николай Власович

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

21.07.1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1875

Отец: Черкас Власий Яковлевич

Мать: Черкас Екатерина Саввична

ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1875г.,лист-110,зап.-29
Бракосочетание
04.11.1896

Жена: Черкас Пелагея Харлампиевна

Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-147,зап-14,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
26.10.1898

Дочь: Ирина Николаевна

Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна

ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-75,зап.-67
Рождение ребёнка
12.02.1901

Сын: Черкас Федор Николаевич

Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-6,зап.-14
Рождение ребёнка
15.09.1903

Сын: Черкас Христофор Николаевич

Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна

ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-169,зап.-59
Рождение ребёнка
21.04.1905

Сын: Черкас Георгий Николаевич

Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна

ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-90,зап.-31
Рождение ребёнка
01.09.1907

Сын: Черкас Иван Николаевич

Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-29,зап.-59
Рождение ребёнка
21.08.1909

Сын: Черкас Харлампий Николаевич

Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-164,зап.-71
Рождение ребёнка
04.07.1911

Сын: Черкас Илья Николаевич

Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна

ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-95,зап.-61
Рождение ребёнка
04.07.1913

Сын: Черкас Петр Николаевич

Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна

ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-92,зап.-544
Рождение ребёнка
15.11.1916

Сын: Черкас Николай Николаевич

Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна

ГАДО , Ф - 426-1-14, Николаевская церковь м/к-1916г.,лист-22,зап.-50
Смерть
Неизвестно
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