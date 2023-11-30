Черкас Николай Власович
Место рождения
Дата рождения21.07.1875
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Рождение
21.07.1875
Отец: Черкас Власий Яковлевич
ГАДО , Ф - 426-1-2, Николаевская церковь м/к-1875г.,лист-110,зап.-29
Бракосочетание
04.11.1896
Николаевская церковь , м/к 1896г,лист-147,зап-14,ГАДО , Ф - 426-1-7
Рождение ребёнка
26.10.1898
Дочь: Ирина Николаевна
Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна
ГАДО , Ф - 426-1-8, Николаевская церковь м/к-1898г.,лист-75,зап.-67
Рождение ребёнка
12.02.1901
Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1901г.,лист-6,зап.-14
Рождение ребёнка
15.09.1903
Сын: Черкас Христофор Николаевич
Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна
ГАДО , Ф - 426-1-9, Николаевская церковь м/к-1903г.,лист-169,зап.-59
Рождение ребёнка
21.04.1905
Сын: Черкас Георгий Николаевич
Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна
ГАДО , Ф - 426-1-10, Николаевская церковь м/к-1905г.,лист-90,зап.-31
Рождение ребёнка
01.09.1907
Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1907г.,лист-29,зап.-59
Рождение ребёнка
21.08.1909
Сын: Черкас Харлампий Николаевич
Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1909г.,лист-164,зап.-71
Рождение ребёнка
04.07.1911
Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна
ГАДО , Ф - 426-1-11, Николаевская церковь м/к-1911г.,лист-95,зап.-61
Рождение ребёнка
04.07.1913
Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна
ГАДО , Ф - 426-1-13, Николаевская церковь м/к-1913г.,лист-92,зап.-544
Рождение ребёнка
15.11.1916
Сын: Черкас Николай Николаевич
Мать ребёнка: Черкас Пелагея Харлампиевна
ГАДО , Ф - 426-1-14, Николаевская церковь м/к-1916г.,лист-22,зап.-50
Смерть
Неизвестно