Rubin Jaagop
Место рождения
Дата рождения18.01.1889 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1889 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.07.1918
Сын: Rubin Jaan
Мать ребёнка: Rubin Riina
Рождение ребёнка
29.08.1922
Дочь: Somer Miina
Мать ребёнка: Rubin Riina
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Korkman ?
Мать ребёнка: Rubin Riina
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Rubin Riina
Смерть
Неизвестно