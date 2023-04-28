Rubin Jaagop — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rubin Jaagop

Место рождения

Каэлазе, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond

Дата рождения

18.01.1889 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1890 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Каэлазе, Põhja-Pärnumaa vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
10.07.1918

Сын: Rubin Jaan

Мать ребёнка: Rubin Riina

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
29.08.1922

Дочь: Somer Miina

Мать ребёнка: Rubin Riina

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Korkman ?

Мать ребёнка: Rubin Riina

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Rubin Riina

Смерть
Неизвестно
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