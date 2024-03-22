Rubin (Lipmann) Riina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Rubin (Lipmann) Riina

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

18.10.1890 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1854 г.р.

Мать

1862 г.р.

Муж

1889 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1890 ст.

Отец: Lipmann Maddis

Мать: Lipmann Mari

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
10.07.1918

Сын: Rubin Jaan

Отец ребёнка: Rubin Jaagop

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
29.08.1922

Дочь: Somer Miina

Отец ребёнка: Rubin Jaagop

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Korkman ?

Отец ребёнка: Rubin Jaagop

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Rubin Jaagop

Смерть
Неизвестно
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