Rubin (Lipmann) Riina
Место рождения
Дата рождения18.10.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1890 ст.
Отец: Lipmann Maddis
Мать: Lipmann Mari
Рождение ребёнка
10.07.1918
Сын: Rubin Jaan
Отец ребёнка: Rubin Jaagop
Рождение ребёнка
29.08.1922
Дочь: Somer Miina
Отец ребёнка: Rubin Jaagop
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Korkman ?
Отец ребёнка: Rubin Jaagop
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Rubin Jaagop
Смерть
Неизвестно