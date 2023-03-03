Беспалько (Попова) Нина Петровна
Место рожденияг. Ашхабад Туркменская ССР
Дата рождения16.01.1942
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.01.1942
Отец: Попов Петр Семенович
Мать: Попова Анна Максимовна
г. Ашхабад Туркменская ССР
Бракосочетание
02.09.1961
Муж: не указан
ст. Кочетовка-3 Мичуринский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.08.1962
Сын: Беспалько Александр Викторович
Отец ребёнка: Беспалько Виктор Федорович
ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно