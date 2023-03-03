Беспалько (Попова) Нина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Беспалько (Попова) Нина Петровна

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Место рождения

г. Ашхабад Туркменская ССР

Дата рождения

16.01.1942

Пол

Женский

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1942

Отец: Попов Петр Семенович

Мать: Попова Анна Максимовна

г. Ашхабад Туркменская ССР
Бракосочетание
02.09.1961

Муж: не указан

ст. Кочетовка-3 Мичуринский район Тамбовская область
Рождение ребёнка
31.08.1962

Сын: Беспалько Александр Викторович

Отец ребёнка: Беспалько Виктор Федорович

ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беспалько Виктор Федорович

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