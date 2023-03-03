Попов Петр Семенович
Место рождениясело Кривец Добровский район Липецкая область
Дата рождения27.09.1913
Дата смерти27.06.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
село Кривец Добровский район Липецкая область
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Попова Нина Петровна
Мать ребёнка: Попова Анна Максимовна
Рождение ребёнка
16.01.1942
Дочь: Беспалько Нина Петровна
Мать ребёнка: Попова Анна Максимовна
г. Ашхабад Туркменская ССР
Рождение ребёнка
17.11.1950
Мать ребёнка: Попова Анна Максимовна
ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Смерть
27.06.1986
ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область