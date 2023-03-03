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Попов Петр Семенович

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Место рождения

село Кривец Добровский район Липецкая область

Дата рождения

27.09.1913

Дата смерти

27.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

село Кривец Добровский район Липецкая область
Рождение ребёнка
1939

Дочь: Попова Нина Петровна

Мать ребёнка: Попова Анна Максимовна

Рождение ребёнка
16.01.1942

Дочь: Беспалько Нина Петровна

Мать ребёнка: Попова Анна Максимовна

г. Ашхабад Туркменская ССР
Рождение ребёнка
17.11.1950

Сын: Попов Виктор Петрович

Мать ребёнка: Попова Анна Максимовна

ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
Смерть
27.06.1986
ст. Кочетовка Мичуринский район Тамбовская область
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