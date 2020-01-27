Беспалько Виктор Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеспалько Виктор Федорович

Беспалько Виктор Федорович

avatar

Место рождения

Семилукский район Воронежская область

Дата рождения

02.09.1941

Дата смерти

27.01.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1942 г.р.

Дети

Добавил:

ОБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

Семилукский район Воронежская область
Рождение ребёнка
31.08.1962

Сын: Беспалько Александр Викторович

Мать ребёнка: Беспалько Нина Петровна

ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беспалько Нина Петровна

Смерть
27.01.2020
г. Орел
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close