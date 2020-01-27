Беспалько Виктор Федорович
Место рожденияСемилукский район Воронежская область
Дата рождения02.09.1941
Дата смерти27.01.2020
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.09.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
Семилукский район Воронежская область
Рождение ребёнка
31.08.1962
Сын: Беспалько Александр Викторович
Мать ребёнка: Беспалько Нина Петровна
ст. Кочетовка-5 Мичуринский район Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беспалько Нина Петровна
Смерть
27.01.2020
г. Орел