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Абубакиров Абдуллатиф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1788

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Отец

1766 г.р.

Мать

1770 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788

Отец: Аюпов Абубакир

Мать: Габдулвагапова Латифа

Смерть
1856