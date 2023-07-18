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Абубакиров Абдуллатиф
Абубакиров Абдуллатиф
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1788
Дата смерти
1856
Пол
Мужской
Отец
Аюпов Абубакир
1766 г.р.
Мать
Габдулвагапова Латифа
1770 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
RG
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1788
Отец:
Аюпов Абубакир
Мать:
Габдулвагапова Латифа
Смерть
1856
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