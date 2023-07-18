Габдулвагапова Латифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Аюпов Абубакир
Рождение ребёнка
1788
Отец ребёнка: Аюпов Абубакир
Рождение ребёнка
1793
Сын: Абубакиров Гумер
Отец ребёнка: Аюпов Абубакир
Рождение ребёнка
1800
Сын: Абубакиров Якуп
Отец ребёнка: Аюпов Абубакир
Рождение ребёнка
1802
Сын: Абубакиров Юсуп
Отец ребёнка: Аюпов Абубакир
Рождение ребёнка
1807
Сын: Абубакиров Ахтям
Отец ребёнка: Аюпов Абубакир
Рождение ребёнка
1811
Сын: Абубакиров Яхья
Отец ребёнка: Аюпов Абубакир
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Абубакиров Хусаин
Отец ребёнка: Аюпов Абубакир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Аюпов Абубакир
Смерть
Неизвестно