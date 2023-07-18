Габдулвагапова Латифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габдулвагапова Латифа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

RG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Абубакиров Абдуллатиф

Отец ребёнка: Аюпов Абубакир

Рождение ребёнка
1788

Сын: Абубакиров Абдуллатиф

Отец ребёнка: Аюпов Абубакир

Рождение ребёнка
1793

Сын: Абубакиров Гумер

Отец ребёнка: Аюпов Абубакир

Рождение ребёнка
1800

Сын: Абубакиров Якуп

Отец ребёнка: Аюпов Абубакир

Рождение ребёнка
1802

Сын: Абубакиров Юсуп

Отец ребёнка: Аюпов Абубакир

Рождение ребёнка
1807

Сын: Абубакиров Ахтям

Отец ребёнка: Аюпов Абубакир

Рождение ребёнка
1811

Сын: Абубакиров Яхья

Отец ребёнка: Аюпов Абубакир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Абубакиров Хусаин

Отец ребёнка: Аюпов Абубакир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аюпов Абубакир

Смерть
Неизвестно