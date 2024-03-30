Вольвач (Ищенко) Ирина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вольвач (Ищенко) Ирина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1891

Муж: Вольвач Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1897

Сын: Вольвач Афанасий Афанасьевич

Отец ребёнка: Вольвач Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Вольвач Елена Афанасьевна

Отец ребёнка: Вольвач Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Вольвач Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Вольвач Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вольвач Анастасия Афанасьевна

Отец ребёнка: Вольвач Афанасий Иванович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Вольвач Ульяна Афанасьевна

Отец ребёнка: Вольвач Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно
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