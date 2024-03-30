Вольвач (Ищенко) Ирина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1891
Рождение ребёнка
1897
Сын: Вольвач Афанасий Афанасьевич
Отец ребёнка: Вольвач Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Вольвач Елена Афанасьевна
Отец ребёнка: Вольвач Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1908
Сын: Вольвач Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Вольвач Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вольвач Анастасия Афанасьевна
Отец ребёнка: Вольвач Афанасий Иванович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Вольвач Ульяна Афанасьевна
Отец ребёнка: Вольвач Афанасий Иванович
Смерть
Неизвестно