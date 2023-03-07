Калужинова (Реброва) Васса Никифоровна
Место рождения
Дата рождения1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.12.1878 ст.
Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
Около 1885
Сын: Калужинов Александр Петрович
Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
09.09.1888 ст.
Сын: Калужинов Иоаким Петрович
Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
02.08.1892 ст.
Дочь: Алименко Евдокия Петровна
Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
07.07.1895 ст.
Сын: Калужинов Владимир
Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
13.06.1897 ст.
Дочь: Дерюгина Антонина Петровна
Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.
Дочь: Гоготова Мария Петровна
Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно