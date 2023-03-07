Калужинова (Реброва) Васса Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калужинова (Реброва) Васса Никифоровна

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Место рождения

Дерюгино, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Дерюгино, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.12.1878 ст.

Сын: Калужинов Антон Петрович

Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Около 1885

Сын: Калужинов Александр Петрович

Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
09.09.1888 ст.

Сын: Калужинов Иоаким Петрович

Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
02.08.1892 ст.

Дочь: Алименко Евдокия Петровна

Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
07.07.1895 ст.

Сын: Калужинов Владимир

Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович

Рождение ребёнка
13.06.1897 ст.

Дочь: Дерюгина Антонина Петровна

Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
01.08.1898 ст.

Дочь: Гоготова Мария Петровна

Отец ребёнка: Калужинов Петр Михайлович

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калужинов Петр Михайлович

Смерть
Неизвестно
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