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Калужинов Александр Петрович

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Место рождения

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

Около 1885

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885

Отец: Калужинов Петр Михайлович

Мать: Калужинова Васса Никифоровна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1915

Сын: Калужинов Михаил Александрович

Мать ребёнка: Калужинова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
22.12.1917 ст.

Дочь: Слепушкина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Калужинова Елена Константиновна

Благодатное, Кореневский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Калужинов Кузьма Александрович

Мать ребёнка: Калужинова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калужинова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Калужинова Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Калужинова Елена Константиновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калужинов Леонид Александрович

Мать ребёнка: Калужинова Елена Константиновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калужинова Елена Константиновна

Смерть
Неизвестно
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