Калужинов Александр Петрович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1885
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1885
Рождение ребёнка
1915
Сын: Калужинов Михаил Александрович
Мать ребёнка: Калужинова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
22.12.1917 ст.
Дочь: Слепушкина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Калужинова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
1927
Сын: Калужинов Кузьма Александрович
Мать ребёнка: Калужинова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калужинова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Калужинова Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Калужинова Елена Константиновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калужинов Леонид Александрович
Мать ребёнка: Калужинова Елена Константиновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно