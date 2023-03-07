Думина (Акентьева) Зоя Степановна
Место рождения
Дата рождения23.12.1936
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1936
Рождение ребёнка
09.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Думин Ванкарем Владимирович
Рождение ребёнка
16.05.1965
Дочь: Думина Ольга Ванкаремовна
Отец ребёнка: Думин Ванкарем Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно