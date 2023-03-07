Думина (Акентьева) Зоя Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Думина (Акентьева) Зоя Степановна

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Место рождения

Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

23.12.1936

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1936

Отец: Акентьев Степан Данилович

Мать: Акентьева Евдокия Андреевна

Серебрянское, Чулымский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
09.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думин Ванкарем Владимирович

Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Рождение ребёнка
16.05.1965

Дочь: Думина Ольга Ванкаремовна

Отец ребёнка: Думин Ванкарем Владимирович

Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Думин Ванкарем Владимирович

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