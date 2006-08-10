Думин Ванкарем Владимирович 12.09.1934 — найти родственников по фамилии на Familio
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Думин Ванкарем Владимирович

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Место рождения

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край

Дата рождения

12.09.1934

Дата смерти

10.08.2006

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1907 г.р.

Жена

1936 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1934

Отец: Головкин Владимир Степанович

Мать: Думина (Дуракова) Лидия Матвеевна

Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Думина (Акентьева) Зоя Степановна

Образование
С 1956
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
09.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Думина (Акентьева) Зоя Степановна

Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Смерть
10.08.2006

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