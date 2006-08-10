Думин Ванкарем Владимирович
Место рождения
Дата рождения12.09.1934
Дата смерти10.08.2006
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1934
Бракосочетание
Неизвестно
Образование
С 1956
Южно-Сахалинск, город Южно-Сахалинск, Сахалинская область
Рождение ребёнка
09.05.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Думина (Акентьева) Зоя Степановна
Райчихинск, город Райчихинск, Амурская область
Смерть
10.08.2006