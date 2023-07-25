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Черненченко Прокофий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1876

Отец: Черненченко Иван Гаврилович

Мать: Черненченко Стефанида Михайловна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Черненченко Андрей Прокофьевич

Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
1903

Сын: Черненченко Федор Прокофьевич

Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
05.02.1904

Дочь: Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пирогова Анна Прокофьевна

Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
25.01.1907

Сын: Черненченко Тимофей Прокофьевич

Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
14.03.1909

Сын: Черненченко Алексей Прокофьевич

Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Черненченко Иван Прокофьевич

Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Черненченко Александр Прокофьевич

Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Черненченко Прасковья Карповна

Смерть
Неизвестно