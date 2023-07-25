Черненченко Прокофий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1876
Рождение ребёнка
1897
Сын: Черненченко Андрей Прокофьевич
Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна
Рождение ребёнка
1903
Сын: Черненченко Федор Прокофьевич
Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна
Рождение ребёнка
05.02.1904
Дочь: Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Пирогова Анна Прокофьевна
Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна
Рождение ребёнка
25.01.1907
Сын: Черненченко Тимофей Прокофьевич
Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна
Рождение ребёнка
14.03.1909
Сын: Черненченко Алексей Прокофьевич
Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Черненченко Иван Прокофьевич
Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Черненченко Александр Прокофьевич
Мать ребёнка: Черненченко Прасковья Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно