Черненченко (Щербак) Прасковья Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненченко (Щербак) Прасковья Карповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1874

Отец: Щербак Карп Дорофеевич

Мать: Щербак Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Черненченко Андрей Прокофьевич

Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Черненченко Федор Прокофьевич

Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
05.02.1904

Дочь: Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
1905

Дочь: Пирогова Анна Прокофьевна

Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
25.01.1907

Сын: Черненченко Тимофей Прокофьевич

Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
14.03.1909

Сын: Черненченко Алексей Прокофьевич

Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Черненченко Иван Прокофьевич

Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Черненченко Александр Прокофьевич

Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черненченко Прокофий Иванович

Смерть
Неизвестно