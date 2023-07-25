Черненченко (Щербак) Прасковья Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1874
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1874
Отец: Щербак Карп Дорофеевич
Мать: Щербак Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Черненченко Андрей Прокофьевич
Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Черненченко Федор Прокофьевич
Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
05.02.1904
Дочь: Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Пирогова Анна Прокофьевна
Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
25.01.1907
Сын: Черненченко Тимофей Прокофьевич
Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
14.03.1909
Сын: Черненченко Алексей Прокофьевич
Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Черненченко Иван Прокофьевич
Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович
Рождение ребёнка
1918
Сын: Черненченко Александр Прокофьевич
Отец ребёнка: Черненченко Прокофий Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно