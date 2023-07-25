Черненченко (Диденченко) Стефанида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Сын: Черненченко Прокофий Иванович
Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович
Дочь: Варвара Ивановна
Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович
Сын: Черненченко Афанасий Иванович
Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович
Дочь: Агрипина Ивановна
Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович
Сын: Черненченко Иван Иванович
Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович
Дочь: Близнюк Анна Ивановна
Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович
Сын: Черненченко Родион Иванович
Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович
Дочь: Коваль Мария Ивановна
Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович
Дочь: Феодосья Ивановна
Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович
Сын: Черненченко Александр Иванович
Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович