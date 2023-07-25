Черненченко (Диденченко) Стефанида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черненченко (Диденченко) Стефанида Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Диденченко Михаил Иосифович

Мать: Диденченко Евфросинья Козьмина

Бракосочетание
03.11.1874

Муж: Черненченко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
07.07.1876

Сын: Черненченко Прокофий Иванович

Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Варвара Ивановна

Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1883

Сын: Черненченко Афанасий Иванович

Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Агрипина Ивановна

Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1888

Сын: Черненченко Иван Иванович

Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Близнюк Анна Ивановна

Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1891

Сын: Черненченко Родион Иванович

Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Коваль Мария Ивановна

Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Феодосья Ивановна

Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович

Рождение ребёнка
1918

Сын: Черненченко Александр Иванович

Отец ребёнка: Черненченко Иван Гаврилович

Смерть
Неизвестно
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