Хабибуллин Алибай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХабибуллин Алибай

Хабибуллин Алибай

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Масяутов Хабибулла

Мать: Гулсагидя Токтар Кызы

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алибаев Корбан

Мать ребёнка: (Абубякирова) Мягузя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Абубякирова) Мягузя

Рождение ребёнка
1859

Сын: Алибаев Шарафетдин

Мать ребёнка: (Абубякирова) Мягузя

Рождение ребёнка
1863

Дочь: (Алибаева) Айша

Мать ребёнка: (Абубякирова) Мягузя

Рождение ребёнка
1866

Сын: Алибаев Невмятулла

Мать ребёнка: (Абубякирова) Мягузя

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.