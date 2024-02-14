Хабибуллин Алибай
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Масяутов Хабибулла
Мать: Гулсагидя Токтар Кызы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Алибаев Корбан
Мать ребёнка: (Абубякирова) Мягузя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Абубякирова) Мягузя
Рождение ребёнка
1859
Сын: Алибаев Шарафетдин
Мать ребёнка: (Абубякирова) Мягузя
Рождение ребёнка
1863
Дочь: (Алибаева) Айша
Мать ребёнка: (Абубякирова) Мягузя
Рождение ребёнка
1866
Сын: Алибаев Невмятулла
Мать ребёнка: (Абубякирова) Мягузя
Смерть
Неизвестно