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Алибаев Невмятулла

Место рождения

с.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Хабибуллин Алибай

Мать: (Абубякирова) Мягузя

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алибаева (Мухамметжанова) Катия Первая Жена

Бракосочетание
01.11.1892

Жена: (Курбанова) Биби-Фаридя

Рождение ребёнка
02.01.1894

Сын: Невмятуллин Абдель-Азиз

Мать ребёнка: (Курбанова) Биби-Фаридя

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Невмятуллина) Сагадят

Мать ребёнка: Алибаева (Мухамметжанова) Катия Первая Жена

Смерть
Неизвестно

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