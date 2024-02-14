Алибаев Невмятулла
Место рожденияс.Шубино Сергачского уезда Нижегородской губернии
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Отец: Хабибуллин Алибай
Мать: (Абубякирова) Мягузя
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
01.11.1892
Жена: (Курбанова) Биби-Фаридя
Рождение ребёнка
02.01.1894
Мать ребёнка: (Курбанова) Биби-Фаридя
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Невмятуллина) Сагадят
Мать ребёнка: Алибаева (Мухамметжанова) Катия Первая Жена
Смерть
Неизвестно