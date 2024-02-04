Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Харитон Корнилович
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Харитоновна
Отец ребёнка: Харитон Корнилович
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евфилия Харитоновна
Отец ребёнка: Харитон Корнилович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стефан Харитонович
Отец ребёнка: Харитон Корнилович
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афинья Харитоновна
Отец ребёнка: Харитон Корнилович
Смерть
Неизвестно