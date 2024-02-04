Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитон Корнилович

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Харитоновна

Отец ребёнка: Харитон Корнилович

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евфилия Харитоновна

Отец ребёнка: Харитон Корнилович

Рождение ребёнка
1853

Сын: Стефан Харитонович

Отец ребёнка: Харитон Корнилович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афинья Харитоновна

Отец ребёнка: Харитон Корнилович

Смерть
Неизвестно

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