Харитон Корнилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитон Корнилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Корнил Матвеевич

Мать: Неизвестная корнил

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Авдотья Харитоновна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Евфилия Харитоновна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Стефан Харитонович

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Афинья Харитоновна

Мать ребёнка: Ульяна Ивановна

Смерть
Неизвестно

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