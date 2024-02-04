Харитон Корнилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Корнил Матвеевич
Мать: Неизвестная корнил
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Авдотья Харитоновна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Евфилия Харитоновна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Стефан Харитонович
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Афинья Харитоновна
Мать ребёнка: Ульяна Ивановна
Смерть
Неизвестно