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Садовин Максим Михайлович
Садовин Максим Михайлович
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Место рождения
Зеленокумск
, Советский, Ставропольский край
Дата рождения
27.04.2005
Пол
Мужской
Отец
Садовин Михаил Михайлович
1978 г.р.
Мать
Садовина (Залевская) надежда федоровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
МХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2005
Отец:
Садовин Михаил Михайлович
Мать:
Садовина надежда федоровна
Зеленокумск
, Советский, Ставропольский край
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