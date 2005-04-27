Садовин Максим Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовин Максим Михайлович

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Место рождения

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край

Дата рождения

27.04.2005

Пол

Мужской

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.04.2005

Отец: Садовин Михаил Михайлович

Мать: Садовина надежда федоровна

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
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