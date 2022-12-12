Садовина (Залевская) надежда федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садовина (Залевская) надежда федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.09.1975

Пол

Женский

Добавил:

МХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1975

Отец: Залевский Фавстин Мартынович

Мать: Залевская Феликса Францевна

Рождение ребёнка
27.04.2005

Сын: Садовин Максим Михайлович

Отец ребёнка: Садовин Михаил Михайлович

Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Садовин Михаил Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хоменко Мария Витальевна

Отец ребёнка: Иванько виталий викторович

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