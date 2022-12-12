Садовина (Залевская) надежда федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.09.1975
ПолЖенский
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1975
Рождение ребёнка
27.04.2005
Сын: Садовин Максим Михайлович
Отец ребёнка: Садовин Михаил Михайлович
Зеленокумск, Советский, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хоменко Мария Витальевна
Отец ребёнка: Иванько виталий викторович