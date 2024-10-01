Грязнова (Орлова) Степанида Павловна
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Орлов Павел Федорович
Мать: Орлова А Антоновна
Восприемник
03.06.1857 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/646ac84f-485d-42cc-b585-7bc14176dd4b/29
Бракосочетание
28.11.1860 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/418e4b5d-5b49-476e-9d10-8c0d59e370b6/83
Рождение ребёнка
20.06.1864 ст.
Отец ребёнка: Грязнов Иосиф Ларионович
https://ya.ru/archive/catalog/73e22736-438b-4324-ae92-660e2a8db29b/19
Рождение ребёнка
25.02.1869 ст.
Дочь: (Грязнова) Евдокия Осиповна
Отец ребёнка: Грязнов Иосиф Ларионович
https://ya.ru/archive/catalog/3d2f7d23-0cbb-4b3f-bec5-16491c8d9445/174
Рождение ребёнка
12.02.1872 ст.
Сын: Грязнов Алексей Иосифович
Отец ребёнка: Грязнов Иосиф Ларионович
https://ya.ru/archive/catalog/835f59f5-e118-4b23-947b-727e9811ec4f/8
Рождение ребёнка
14.04.1878 ст.
Дочь: (Грязнова) Ирина Иосифовна
Отец ребёнка: Грязнов Иосиф Ларионович
https://ya.ru/archive/catalog/a8318043-8739-4f31-8b91-c66027888f37/13
Рождение ребёнка
21.03.1880 ст.
Отец ребёнка: Грязнов Иосиф Ларионович
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/78
Рождение ребёнка
10.03.1882 ст.
Дочь: (Грязнова) Дарья Иосифовна
Отец ребёнка: Грязнов Иосиф Ларионович
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/108
Смерть
Неизвестно