Грязнов Емельян Иосифович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти22.06.1902 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1862
Отец: не указан
Мать: не указана
сестра Евдокия https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/73
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Грязнов Антон Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
20.02.1880 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/102
Рождение ребёнка
22.02.1881 ст.
Дочь: (Грязнова) Мария Емельяновна
Мать ребёнка: Грязнова (Стуколова) Татьяна Капитоновна
отец указан Ильин https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/73
Рождение ребёнка
03.07.1882 ст.
Дочь: (Грязнова) Ольга Емельяновна
Мать ребёнка: Грязнова (Стуколова) Татьяна Капитоновна
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/115
Рождение ребёнка
05.07.1883 ст.
Сын: Грязнов Кирилл Емельянович
Мать ребёнка: Грязнова (Стуколова) Татьяна Капитоновна
https://ya.ru/archive/catalog/907dd4a1-a465-4cdc-832d-c4e2f6bead10/100
Рождение ребёнка
17.01.1886 ст.
Сын: Грязнов Антон Емельянович
Мать ребёнка: Грязнова (Стуколова) Татьяна Капитоновна
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/67
Смерть
22.06.1902 ст.
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/72
Рождение ребёнка
08.03.1909 ст.
Дочь: (Грязнова) Акилина Емельяновна
Мать ребёнка: Грязнова (Стуколова) Татьяна Капитоновна