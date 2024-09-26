Грязнов Емельян Иосифович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грязнов Емельян Иосифович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

22.06.1902 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: не указана

сестра Евдокия https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/73
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Грязнов Антон Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
20.02.1880 ст.

Жена: Грязнова (Стуколова) Татьяна Капитоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/e5aadf28-1162-4cc8-bd05-1f15f6adc123/102
Рождение ребёнка
22.02.1881 ст.

Дочь: (Грязнова) Мария Емельяновна

Мать ребёнка: Грязнова (Стуколова) Татьяна Капитоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
отец указан Ильин https://ya.ru/archive/catalog/bc68b033-881f-4ab3-9044-1442761abf85/73
Рождение ребёнка
03.07.1882 ст.

Дочь: (Грязнова) Ольга Емельяновна

Мать ребёнка: Грязнова (Стуколова) Татьяна Капитоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/0bc91add-1373-4d0f-bebf-40c220e5db3b/115
Рождение ребёнка
05.07.1883 ст.

Сын: Грязнов Кирилл Емельянович

Мать ребёнка: Грязнова (Стуколова) Татьяна Капитоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/907dd4a1-a465-4cdc-832d-c4e2f6bead10/100
Рождение ребёнка
17.01.1886 ст.

Сын: Грязнов Антон Емельянович

Мать ребёнка: Грязнова (Стуколова) Татьяна Капитоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/a2b38263-b37e-4f19-999c-a4f3d2a4dc07/67
Смерть
22.06.1902 ст.
Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область
https://ya.ru/archive/catalog/11984809-651f-4dcc-bf4f-3c5176613ec0/72
Рождение ребёнка
08.03.1909 ст.

Дочь: (Грязнова) Акилина Емельяновна

Мать ребёнка: Грязнова (Стуколова) Татьяна Капитоновна

Новоспасское, Матвеевский муниципальный район, Оренбургская область

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