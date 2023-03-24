Karhu (Koljonen) Susanna Jaakontytär — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Karhu (Koljonen) Susanna Jaakontytär

Место рождения

Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя

Дата рождения

27.11.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1826 г.р.

Мать

1840 г.р.

Муж

1861 г.р.

Дети

1894 г.р.
1898 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1870

Отец: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Мать: Koljonen Liisa Paavontytär

Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
19.10.1893

Муж: Karhu Jaakko Marianpoika

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.08.1894

Сын: Karhu Johan Henrik

Отец ребёнка: Karhu Jaakko Marianpoika

Juvanjoki/Tohmajärvi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
01.03.1898

Сын: Karhu Wilho

Отец ребёнка: Karhu Jaakko Marianpoika

Kutsunvara N:o 12, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
Неизвестно
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