Karhu (Koljonen) Susanna Jaakontytär
Место рожденияJuvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Дата рождения27.11.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1870
Juvanjoki, Великое княжество Финляндское, Российская Империя
Бракосочетание
19.10.1893
Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.08.1894
Сын: Karhu Johan Henrik
Отец ребёнка: Karhu Jaakko Marianpoika
Juvanjoki/Tohmajärvi, ОПРЕДЕЛИТЬ
Рождение ребёнка
01.03.1898
Сын: Karhu Wilho
Отец ребёнка: Karhu Jaakko Marianpoika
Kutsunvara N:o 12, ОПРЕДЕЛИТЬ
Смерть
Неизвестно