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Koljonen (Lihavainen) Liisa Paavontytär

Место рождения

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

17.07.1840

Дата смерти

25.01.1908

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1840

Отец: Lihavainen Pål Mickelsson

Мать: Lihavainen (Kämäräinen) Anna

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
25.05.1863

Муж: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Рождение ребёнка
16.04.1864

Дочь: Bamberg (Koljonen) Anna Jaakontytär

Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Рождение ребёнка
27.11.1865

Сын: Koljonen Juho Jaakonpoika

Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Рождение ребёнка
21.05.1868

Сын: Koljonen Mikko Jaakonpoika

Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Рождение ребёнка
27.11.1870

Дочь: Karhu (Koljonen) Susanna Jaakontytär

Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Рождение ребёнка
01.09.1873

Дочь: Jaatinen (Koljonen) Maria Jaakontytär

Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Рождение ребёнка
28.12.1876

Дочь: (Koljonen) Katriina Jaakontytär

Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika

Смерть
25.01.1908

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