Koljonen (Lihavainen) Liisa Paavontytär
Место рождения
Дата рождения17.07.1840
Дата смерти25.01.1908
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1840
Бракосочетание
25.05.1863
Рождение ребёнка
16.04.1864
Дочь: Bamberg (Koljonen) Anna Jaakontytär
Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika
Рождение ребёнка
27.11.1865
Сын: Koljonen Juho Jaakonpoika
Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika
Рождение ребёнка
21.05.1868
Сын: Koljonen Mikko Jaakonpoika
Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika
Рождение ребёнка
27.11.1870
Дочь: Karhu (Koljonen) Susanna Jaakontytär
Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika
Рождение ребёнка
01.09.1873
Дочь: Jaatinen (Koljonen) Maria Jaakontytär
Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika
Рождение ребёнка
28.12.1876
Дочь: (Koljonen) Katriina Jaakontytär
Отец ребёнка: Koljonen Jacob Jaakonpoika