Karhu Jaakko Marianpoika
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.11.1861
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.10.1893
Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.08.1894
Сын: Karhu Johan Henrik
Мать ребёнка: Karhu (Koljonen) Susanna Jaakontytär
Рождение ребёнка
01.03.1898
Сын: Karhu Wilho
Мать ребёнка: Karhu (Koljonen) Susanna Jaakontytär
Смерть
Неизвестно