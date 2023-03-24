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Karhu Jaakko Marianpoika

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.11.1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1870 г.р.

Дети

1894 г.р.
1898 г.р.

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.10.1893

Жена: Karhu (Koljonen) Susanna Jaakontytär

Вяртсиля, Сортавальский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
19.08.1894

Сын: Karhu Johan Henrik

Мать ребёнка: Karhu (Koljonen) Susanna Jaakontytär

Рождение ребёнка
01.03.1898

Сын: Karhu Wilho

Мать ребёнка: Karhu (Koljonen) Susanna Jaakontytär

Смерть
Неизвестно

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