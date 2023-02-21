Полянский Григорий Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1721
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721
Отец: Полянский Тимофей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Пашкова Степанида Григорьевна
Мать ребёнка: Полянская Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1758
Сын: Полянский Алексей Григорьевич
Мать ребёнка: Полянская Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Полянский Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Полянская Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ханина Федосья Григорьевна
Мать ребёнка: Полянская Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Матрёна Григорьевна
Мать ребёнка: Полянская Ксения Васильевна
Рождение ребёнка
1768
Сын: Полянский Пётр Григорьевич
Мать ребёнка: Полянская Ксения Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно