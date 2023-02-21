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Полянский Григорий Тимофеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1721

Пол

Мужской

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1721

Отец: Полянский Тимофей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Пашкова Степанида Григорьевна

Мать ребёнка: Полянская Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1758

Сын: Полянский Алексей Григорьевич

Мать ребёнка: Полянская Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1761

Сын: Полянский Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Полянская Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ханина Федосья Григорьевна

Мать ребёнка: Полянская Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Матрёна Григорьевна

Мать ребёнка: Полянская Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
1768

Сын: Полянский Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Полянская Ксения Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
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