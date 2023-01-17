деревня Полячково, деревня Полячково, Льговский муниципальный район, Курская область (на 2019) — Familio

Полячково

Льговский муниципальный район, Курская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Курская губерния, Льговский уезд
1139Полячкова, д. каз.при рч. Прутище.101046195221
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Курская губерния, Льговский уезд, Ольшанская волость
533. Полячково, деревня бывшая государственная, при речке Пруте, дворов 75, жителей 530

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Курская область, Льговский район
630909Полячководеревня51°46'35°22'M-36-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Курская область, Льговский муниципальный район, Сельское поселение Иванчиковский сельсовет
38622435126д Полячководеревня
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