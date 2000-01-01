Полянская (Малахова) Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПолянская (Малахова) Ксения Васильевна

Полянская (Малахова) Ксения Васильевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1732

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732

Отец: Малахов Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Пашкова Степанида Григорьевна

Отец ребёнка: Полянский Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1758

Сын: Полянский Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Полянский Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1761

Сын: Полянский Фёдор Григорьевич

Отец ребёнка: Полянский Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ханина Федосья Григорьевна

Отец ребёнка: Полянский Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1766

Дочь: Матрёна Григорьевна

Отец ребёнка: Полянский Григорий Тимофеевич

Рождение ребёнка
1768

Сын: Полянский Пётр Григорьевич

Отец ребёнка: Полянский Григорий Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close