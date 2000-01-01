Полянская (Малахова) Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1732
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1732
Отец: Малахов Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Пашкова Степанида Григорьевна
Отец ребёнка: Полянский Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1758
Сын: Полянский Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Полянский Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1761
Сын: Полянский Фёдор Григорьевич
Отец ребёнка: Полянский Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ханина Федосья Григорьевна
Отец ребёнка: Полянский Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1766
Дочь: Матрёна Григорьевна
Отец ребёнка: Полянский Григорий Тимофеевич
Рождение ребёнка
1768
Сын: Полянский Пётр Григорьевич
Отец ребёнка: Полянский Григорий Тимофеевич
Работа или профессия
Неизвестно