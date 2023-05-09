Пономаренко Евдоким Федотович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко Евдоким Федотович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

08.11.1897 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1848

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
08.11.1897 ст.
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