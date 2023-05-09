Пономаренко Евдоким Федотович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смерти08.11.1897 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1848
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
08.11.1897 ст.