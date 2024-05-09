Пономаренко Федот Яковлевич
Место рождения
Дата рождения1798 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.
Отец: Пономаренко Яков Николаевич
Мать: Пономаренко Марья
Рождение ребёнка
1816
Сын: Пономаренко Иосиф Федотович
Мать ребёнка: Пономаренко Ульяна
Рождение ребёнка
1822
Сын: Пономаренко Корнил Федотович
Мать ребёнка: Пономаренко Ульяна
Рождение ребёнка
1823
Дочь: Прасковья Федотовна
Мать ребёнка: Пономаренко Ульяна
Рождение ребёнка
1827 ст.
Сын: Пономаренко Евдоким Федотович
Мать ребёнка: Пономаренко Ульяна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Пономаренко Платон Федотович
Мать ребёнка: Пономаренко Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пономаренко Ульяна
Смерть
Неизвестно