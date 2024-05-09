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Пономаренко Федот Яковлевич

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1798 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1798 ст.

Отец: Пономаренко Яков Николаевич

Мать: Пономаренко Марья

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Пономаренко Иосиф Федотович

Мать ребёнка: Пономаренко Ульяна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Пономаренко Корнил Федотович

Мать ребёнка: Пономаренко Ульяна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1823

Дочь: Прасковья Федотовна

Мать ребёнка: Пономаренко Ульяна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1827 ст.

Сын: Пономаренко Евдоким Федотович

Мать ребёнка: Пономаренко Ульяна

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Пономаренко Платон Федотович

Мать ребёнка: Пономаренко Ульяна

Виры, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пономаренко Ульяна

Смерть
Неизвестно
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