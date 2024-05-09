Пономаренко (Нечипоренко) Мелания Андреевна
Место рождения
Дата рождения1826 ст.
Дата смерти10.03.1885
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.
Отец: Нечипоренко Андрей Терентьевич
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Клименко Евдокия Евдокимовна
Отец ребёнка: Пономаренко Евдоким Федотович
Рождение ребёнка
17.07.1852
Сын: Пономаренко Емельян Евдокимович
Отец ребёнка: Пономаренко Евдоким Федотович
Рождение ребёнка
1858
Сын: Пономаренко Влас Евдокимович
Отец ребёнка: Пономаренко Евдоким Федотович
Рождение ребёнка
29.06.1868
Сын: Пономаренко Петр Евдокимович
Отец ребёнка: Пономаренко Евдоким Федотович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.03.1885