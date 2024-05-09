Пономаренко (Нечипоренко) Мелания Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пономаренко (Нечипоренко) Мелания Андреевна

Место рождения

Виры, Сумська область

Дата рождения

1826 ст.

Дата смерти

10.03.1885

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826 ст.

Отец: Нечипоренко Андрей Терентьевич

Мать: не указана

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Клименко Евдокия Евдокимовна

Отец ребёнка: Пономаренко Евдоким Федотович

Анновка-Вировская, Сумська область
Рождение ребёнка
17.07.1852

Сын: Пономаренко Емельян Евдокимович

Отец ребёнка: Пономаренко Евдоким Федотович

Виры, Сумська область
Рождение ребёнка
1858

Сын: Пономаренко Влас Евдокимович

Отец ребёнка: Пономаренко Евдоким Федотович

Рождение ребёнка
29.06.1868

Сын: Пономаренко Петр Евдокимович

Отец ребёнка: Пономаренко Евдоким Федотович

Анновка-Вировская, Сумська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пономаренко Евдоким Федотович

Смерть
10.03.1885
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