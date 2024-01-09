Матюхина Анастасия Дмитриевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Матюхина Анастасия Дмитриевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Григория Сергеевич

Отец ребёнка: Матюхин Сергей Семенович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Матюхин Сергей Семенович

Смерть
Неизвестно

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