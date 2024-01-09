Матюхин Александр Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матюхин Александр Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Матюхин Сергей Семенович

Мать: Матюхина Анастасия Дмитриевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Владимир (Чебурашка) Александрович

Мать ребёнка: Матюхина Феодосия (Баба Феня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Блинова (Матюхина) Ольга Александровна

Мать ребёнка: Матюхина Феодосия (Баба Феня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Каршева (Матюхина) Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Матюхина Феодосия (Баба Феня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Павел Александрович

Мать ребёнка: Матюхина Феодосия (Баба Феня)

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Матюхин Григорий Александрович

Мать ребёнка: Матюхина Феодосия (Баба Феня)

Смерть
Неизвестно

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