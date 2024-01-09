Матюхин Александр Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюхин Владимир (Чебурашка) Александрович
Мать ребёнка: Матюхина Феодосия (Баба Феня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Блинова (Матюхина) Ольга Александровна
Мать ребёнка: Матюхина Феодосия (Баба Феня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Каршева (Матюхина) Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Матюхина Феодосия (Баба Феня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюхин Павел Александрович
Мать ребёнка: Матюхина Феодосия (Баба Феня)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Матюхин Григорий Александрович
Мать ребёнка: Матюхина Феодосия (Баба Феня)
Смерть
Неизвестно