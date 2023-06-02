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Торгашев Никита Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: Торгашев Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1812

Сын: Торгашев Кирилл Никитич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 17.01.1815

Дочь: Торгашева Татьяна Никитична

Мать ребёнка: Торгашева Ксения Даниловна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куверкина Агриппина Никитична

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Торгашева Ксения Даниловна

Смерть
Около 1830