Торгашев Никита Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1770
Отец: Торгашев Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1812
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 17.01.1815
Дочь: Торгашева Татьяна Никитична
Мать ребёнка: Торгашева Ксения Даниловна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куверкина Агриппина Никитична
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1830