Торгашева Ксения Даниловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Торгашева Ксения Даниловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1776

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1770 г.р.

Дети

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Место
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Рождение
Около 1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 17.01.1815

Дочь: Торгашева Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Торгашев Никита Семенович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Торгашев Никита Семенович

Смерть
Неизвестно